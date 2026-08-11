UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'den komik savunma! 'Özgür Öcalan' sloganına bakın ne cevap verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan lideri Sebahattin (Muzaffer )Şirin'in savcılık ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı.

EVDE FARKLI YERLERE SAKLADIĞI 65 MİLYON TL’Yİ “TAKI” DİYEREK AÇIKLADI

Soruşturma kapsamında Şirin'in adresinde arama gerçekleştirildi. Aramada 796 bin 400 lira ile birlikte 82 bin 953 dolar, 18 bin 820 sterlin ve 918 bin 595 Euro bulundu. Evde ayrıca yaklaşık 12 milyon 477 bin lira değerinde ziynet eşyası tespit edildi.

Paraların evin çeşitli bölümlerinde bulunması üzerine Şirin, nakit para bulundurmayı tercih ettiğini ve bankalarda para tutmadığını belirtti. Evdeki paraların uzun yıllar içerisinde yaptığı birikimlerden ve yaklaşık 8 ay önce evlenen oğlunun düğününde takılan paralardan oluştuğunu ileri sürdü.

Ziynet eşyaları için de benzer bir açıklama yapan Şirin, bunların aile içerisinde geçmiş yıllardan kalan birikimler ile düğünlerde takılan takılar olduğunu söyledi.

KENDSİ VE OĞLUNUN HESAPLARINDAKİ 51 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda Muzaffer Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in banka hesaplarında yaklaşık 51 milyon TL'lik hareketlilik tespit edildiği belirtildi. Şirin bu para trafiğinin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.

Muzaffer Şirin, oğlunun şoförlük yaptığını ve cep telefonu alım satımıyla da uğraştığını söyledi. Buna karşın oğlunun elde ettiği gelirin miktarı konusunda bilgisinin bulunmadığını belirten Şirin, banka hesaplarındaki işlemlerle kendisinin bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

RUHSATSIZ SİLAHIN KAYNAĞINI DA ANLATTI

Aramada ruhsatsız tabanca ve mermilerin yanı sıra 4 balistik yelek bulundu. Şirin, tabancayı yaklaşık 5-6 ay önce Trabzon'un Of ilçesinde, Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü bir sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında aldığını söyledi. Silahı, tribünlerde uyuşturucuyla mücadele ettiği için tehdit aldığını ve kendisini korumak amacıyla satın aldığını öne sürdü.

Balistik yeleklerden birini Zeytinburnu'ndan satın aldığını, bir diğerini ise "Hakan" isimli tanıdığının verdiğini belirten Şirin, kalan iki yeleğin evine nasıl geldiğini bilmediğini söyledi.

BAKAN GÜRLEK'İN ADININ GEÇTİĞİ PAYLAŞIMINI KABUL ETTİ

Şirin, sosyal medya hesabından 8 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.56'da yaptığı paylaşımın kendisine ait olduğunu da kabul etti.

Paylaşımında devlet içerisindeki bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacağı yönündeki iddialara ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adının bu söylemlerde geçirilmesine değinen Şirin, söz konusu iddialara kendisinin itibar etmediğini savundu.

Şirin, amacının Bakan Gürlek'i hedef almak olmadığını, sosyal medyada gördüğü paylaşımlara dikkat çekerek bir nevi ihbarda bulunmak ve Bakanlığı bilgilendirmek olduğunu öne sürdü. Adalet Bakanının faili meçhul olaylara yönelik çalışmalarını desteklediğini de ifade etti.

ÖCALAN SLOGANINA "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SAVUNMASI

Şirin'in hastaneye götürüldüğü sırada "Sayın Öcalan'a özgürlük" şeklinde slogan attığı görüntüler de dosyada yer aldı. Şirin, bu ifadeleri kullandığını kabul etti ancak sözlerinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğine destek amacı taşıdığını savundu.

Operasyonun arkasında Mossad'ın bulunduğunu da iddia eden Şirin, Filistin'e verdiği destek nedeniyle hedef alındığını ve FETÖ'nün hedef listesinde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddialarına ilişkin dosyada somut bir belge bulunmadığı belirtildi.

KARABORSA BİLET SUÇLAMASINI KABUL ETMEDİ

Soruşturma kapsamında yöneltilen karaborsa bilet ve uyuşturucu suçlamalarını da reddeden Şirin, Galatasaray taraftar grubu üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasını kabul etmedi.

Şirin, kulüp tarafından taraftarlara bedelsiz bilet dağıtılmadığını, öğrencilere yüzde 50 indirim uygulandığını ve biletlerin değerinin üzerinde satılmadığını savundu.

Avukatları ise dosyada karaborsa bilet satışından elde edilmiş bir geliri gösteren somut delil bulunmadığını belirterek, evde ele geçirilen para ve ziynetlerin suç gelirinden değil, müvekkillerinin geçmişten gelen birikimlerinden oluştuğunu ileri sürdü. Savunma makamı, Şirin'in tahliye edilmesini ve hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.