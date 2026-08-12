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Gündem Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü!
Gündem

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Eskişehir 1’nci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 uçağı, Yalova sınırları içinde düştü. Pilotun son anda uçağı terk ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yalova'da F16 uçağının eğitim uçuşunda kaza kırıma uğradığını ve pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta "Eğitim uçuşu sırasında uçağımız kaza kırıma uğradı. Çok şükür Pilotumuz kazadan sağ kurtuldu. Biz de şuan olay yerine doğru gidiyoruz" dedi

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