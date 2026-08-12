3 milyonluk ülke büyük hazine buldu: 6 kilometrelik dev altın damarı

Afrika kıtasının güneybatısında yer alan ve yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olan Namibya, madencilik tarihinin en büyük keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin kaderini tamamen değiştirebilecek bu devasa altın yatağı, hem ülke yönetiminde hem de uluslararası yatırımcılarda büyük bir heyecan yarattı.

6 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Kanada merkezli madencilik şirketi Ongwe Minerals, bölgede yürüttüğü Omatjete Altın Projesi kapsamında ezber bozan bir veriye ulaştı. Yapılan toprak analizlerinde tam 6 kilometre boyunca uzanan, kesintisiz bir altın damarı saptandı.

Yüzeyden alınan ilk örneklerde son derece yüksek altın oranlarına rastlayan uzmanlar, ağustos ayı itibarıyla 5 bin metrelik dev bir sondaj çalışması başlatma kararı aldı.

Yıllardır ekonomisini büyük oranda elmas madenciliğine dayandıran Namibya için bu keşif, gelir kaynaklarını çeşitlendirmek adına tarihi bir fırsat sunuyor.