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Gündem Türk bayrağını çakmakla ateşe vermişti: Alçak provokatör gözaltına alındı
Gündem

Türk bayrağını çakmakla ateşe vermişti: Alçak provokatör gözaltına alındı

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Türk bayrağını çakmakla ateşe vermişti: Alçak provokatör gözaltına alındı

Muğla’da milletimizin en kutsal değeri olan al bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırı kısa sürede aydınlatıldı. Emirbeyazıt Mahallesi’nde bulunan Kurşunlu Camii yakınlarındaki bir işletmenin önünde asılı duran şanlı Türk bayrağını çakmakla ateşe vererek alçakça saldıran 31 yaşındaki Ayşe A. isimli şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla ikametinde kıskıvrak gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camii yakınlarında bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgede inceleme yapan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.

Polis, bayrağa zarar veren kişinin 31 yaşındaki Ayşe A. olduğunu belirledi.

İkametinde gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Yorumlar

eyüp

adını mahkemece sildirilmesi lazım ayşe müslüman türk milletin özgün isim müslüman isimden vazgeçmesi lazım
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