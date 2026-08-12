Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu!

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın yankıları sürerken, kurulması hedeflenen savunma ortaklığında Mısır'ın neden yer almadığına ilişkin dikkat çeken bilgiler gündeme geldi.

Türk Dışişleri Bakanlığının ortak savunma mekanizmasının altyapısını oluşturmak amacıyla ilgili ülkelerle yaklaşık iki yıldır yoğun görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önce yaptığı açıklamalarda Ankara'nın tarafları bir araya getirmek için yürüttüğü diplomatik çalışmalara dikkat çekmiş ve Mısır'ı kurulacak yapının doğal ortaklarından biri olarak gördüklerini açıklamıştı.

Hakan Fidan: Mısır doğal ortağımızdır

Fidan, Mısır'ın sürece dahil edilmesine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mısır, tüm konularda doğal ortağımızdır. İnanıyorum ki bir sonraki aşamada Mısır da ittifakımızın bir parçası olacaktır.”

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilere de değinen Fidan, bazı teknik konuların aşılması durumunda Kahire'nin yapıya katılmaması için bir neden görmediğini belirtmişti.

Ancak diplomatik hazırlıklara rağmen Mısır'ın son aşamada anlaşmanın dışında kalmayı tercih ettiği belirtiliyor. Böylece bölgesel istişarelerin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Mısır neden masadan kalktı?

Mısır'ın kararının perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Mepa News tarafından güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Kahire yönetiminin çekincelerinin önemli nedenlerinden birini İsrail ile yürütülen hassas diplomatik ilişkiler oluşturuyor.

Mısır'ın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı ortak savunma yapılanmasına katılması halinde Tel Aviv'in baskısıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor.

İsrail faktörü devreye mi girdi?

Mısır ile İsrail arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik dengeleri açısından Kahire'nin kararlarında önemli bir unsur olduğu değerlendiriliyor.

İddiaya göre Mısır yönetimi, yeni savunma yapılanmasına katılarak İsrail'le mevcut diplomatik ve güvenlik ilişkilerinde yeni bir gerilim alanı oluşturmak istemedi.

Kahire'nin çekilme kararında yalnızca İsrail faktörünün etkili olmadığı, Körfez'deki güç mücadelesinin de hesaba katıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan-BAE rekabetinde denge hesabı

Mısır'ın önündeki bir diğer hassas başlığın Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bölgesel rekabet olduğu belirtiliyor.

BAE ile önemli askeri ve siyasi ilişkilere sahip olan Kahire yönetiminin, Suudi Arabistan'ın merkezinde bulunduğu yeni bir savunma yapılanmasına katılarak iki Körfez ülkesi arasındaki rekabette açık şekilde taraf görüntüsü vermek istemediği ileri sürüldü.

Bu nedenle Mısır'ın mevcut dengeleri korumayı ve şimdilik Mekke Anlaşması'nın dışında kalmayı tercih ettiği değerlendiriliyor.

Kapı Mısır'a tamamen kapanmış değil

Hakan Fidan'ın açıklamaları ise Ankara açısından Mısır'ın ilerleyen dönemde savunma mekanizmasına dahil olmasının hâlâ mümkün görüldüğünü ortaya koyuyor.

Fidan'ın Mısır için kullandığı “doğal ortağımız” ifadesi ve teknik meselelerin çözülmesine yaptığı vurgu, Kahire'nin ilerleyen aşamalarda yeniden masaya gelebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Böylece Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın başlattığı yeni savunma yapılanmasının genişleyip genişlemeyeceği ve Mısır'ın daha sonra Mekke Anlaşması'na katılıp katılmayacağı bölgesel diplomasinin önemli başlıklarından biri olacak.