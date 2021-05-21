Zengin lezzet seçenekleri Arzum Kantintost Pro’da

Günlük kahvaltı sofralarının ve atıştırmalıkların vazgeçilmezi tost ile hafif, pratik öğünlerin olmazsa olmazı ızgara çeşitlerini hazırlamak Arzum Kantintost Pro ile artık çok daha kolay. Tek seferde 6 adet tost yapabilen, geniş aileler ve işyerleri için ideal bir ürün olan Arzum Kantintost Pro’nun zaman ayarlayıcı özelliği ile tost ve ızgaralar, başında beklemeden tam kıvamında pişiyor. 180 derece açılabilen gövdesiyle barbekü keyfi yaşatan Arzum Kantintost Pro, köfte, tavuk ve balık gibi pek çok farklı lezzeti, 2000 watt’lık gücüyle çok kısa sürede pişirip servise hazır hale getiriyor.