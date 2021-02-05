Zeliha nineyi unutmayan kahraman Mehmetçik'ten duygulandıran hediye

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 117 yaşındaki Zeliha Barlas, kendi elleriyle ördüğü 115 çift çorabı soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçiklere bağışlamıştı. Zeliha ninenin ördüğü çoraplar ve yürekleri ısıtan mektubu Şırnak'taki Kureşin Tepe Üs Bölgesindeki Mehmetçiklere dağıtılmıştı. Çorapları alan Mehmetçikler, Zeliha ninenin bu fedakârlığına karşılık ona bir mektup yazarak çeşitli hediyeler gönderdi.

Yalova'daki evinde ziyaret edilen ve Mehmetçiklerin hediyeleri ile selamları iletilen Zeliha nine, kahraman Türk askerinin gönderdiği hediyelerden ve yazdığı mektuptan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette yer alan kadın subayların ellerini sımsıkı tutan Zeliha nine, heyette yer alan tabip personel tarafından da sağlık kontrolünden geçirildi.

Zeliha nineye Mehmetçikler'in yazdığı şu mektup okundu:

"Kıymetli Zeliha ninemiz, bizim için dualarınızla örerek göndermiş olduğunuz, hepsi birbirinden güzel sevgi dolu hediyelerinizi aldık. Hediyeniz ve duygu dolu mektubunuz için teşekkür ederiz. Hem ayaklarımızı hem de yüreklerimizi ısıttınız.Yüreğiniz kadar tertemiz ellerinizle, bizleri düşünerek ilmek ilmek ördüğünüz, birbirinden güzel renk ve motifleri olan çoraplar bizim için paha biçilemez değerdedir. Elleriniz dert görmesin."

Mektupu dinlerken duygulanan, sık sık dua eden Zeliha nine, "Allah sizden razı olsun. Gelmenize çok sevindim. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Allah sizlere uzun ömür versin. Sizi hiç unutmuyorum, hep dua ediyorum. Benden de çok selam söyleyin onlara. Ölene kadar sizi unutmayacağım" dedi.

Zeliha ninenin oğlu Cafer Barlas da annesinin Mehmetçiklere çorap ördüğünün duyulmasının ardından devletin, Millî Savunma Bakanlığının sıcak yaklaşımından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

El işi seccade

Zeliha nine kendisini ziyaret eden askerlere de birer çorap hediye etti. Mehmetçiklerin Zeliha nineye gönderdiği hediyeler arasında yöresel ürünlerin yanı sıra el dokuması bir seccade yer aldı. Mehmetçik, Zeliha nineden kıldığı namazlarda kendileri için dua etmesini istedi.