Zelenskiy'den "Vatana ihanet" mesajı! Gözler şimdi Putin'de

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den Rusya ile savaşa dair yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Alman basınına konuşan Zelenskiy, daha önce Kırım ve Donbas hakkında yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi.

Rusya'nın saldırıların her müzakerede hedeflerinin savaşı durdurmak olduğunu söyleyen Ukrayna lideri, Rusya'yla Kırım ve Donbas konusunda uzlaşma olsa bile vatana ihanet etmeyeceklerinin altının çizdi.

Ukrayna lideri, Rusya'nın da uzlaşmaya yanaşması gerektiğini vurguladı. Başkent Kiev'de olduğunu ve geleceğe inandığını söyledi. Başına geleceklerden korkmadığını dile getirdi. Topraklarını korumaktan vazgeçmeyeceğini bir kez daha yineledi.

Putin'e mesaj verdi

Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'le henüz doğrudan teması olmadığını ifade etti. Zelenskiy, "Sadece iki devlet başkanı arasındaki doğrudan görüşmeler ile bu savaşı bitirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Daha önce ne demişti?

Zelenskiy daha önce bu iki bölge hakkında yaptığı açıklamada, "Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna'nın bir parçası olmak isteyen insanların nasıl yaşayacağı. Yani soru onları kolayca tanımaktan çok daha karmaşık. Bu başka bir ultimatom ve ultimatomlar için hazır değiliz" ifadelerini kullanmıştı.