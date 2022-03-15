Zelenskiy'den Rusya'ya Çeçenistan göndermesi

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 20'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

'Rusya Çeçenistan’dan daha fazla insan kaybetti'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın 19 gün boyunca Ukrayna’da, 2 kez girdiği Çeçenistan’dan daha fazla insan kaybettiğini belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini duyurdu. Rusya’nın verdiği kayıpları daha önce Çeçenistan’da verdiği kayıplarla karşılaştıran Zelenskiy, "Yakında Rusya'da düşürülen helikopter sayısı yüzlerce birime ulaşacak. Halihazırda 80 savaş uçağını kaybettiler, yüzlerce tank, binlerce farklı teçhizat. Rus ordusu 19 günde, Çeçenistan’da 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybetti" dedi.