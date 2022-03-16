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Dünya Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Dünya

Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerin ele alındığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Önemli destekleri için minnettarım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 22:54:00 - 2022-03-16 23:29:12
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 21 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

"Erdoğan'ın önemli destekleri için minnettarım"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna’nın dostu diye hitap ederek, “Ukrayna’nın dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna halkının mücadele ettiği Rus saldırganlığı hakkında görüştük. Barış diyaloğu yolunun açılması konusunu da ele aldık. Önemli destekleri için minnettarım” ifadelerini kullandı.

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