Henüz 35 yaşındaydı! Apartmandan gelen kötü koku gerçeği ortaya çıkardı
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Eskişehir’de bir apartmanın 7’nci katındaki daireden gelen kötü koku üzerine ekipler harekete geçti. Eve giren ekipler, yalnız yaşayan 35 yaşındaki Ahmet Turaç Kızılkanlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde apartman sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine bir daireye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bir apartmanın 7’nci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartmandakiler ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, tek başına yaşayan Ahmet Turaç Kızılkanlı’yı hareketsiz halde buldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Kızılkanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Turaç Kızılkanlı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.