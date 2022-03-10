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Dünya Zelenskiy uyardı, o ülke çok geçmeden harekete geçti!
Dünya

Zelenskiy uyardı, o ülke çok geçmeden harekete geçti!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı bir açıklamada kendilerinden sonra Rusya'nın hedefinde 4 ülke daha olduğunu söylemişti. Belirtilen ülkeler arasında Letonya da vardı. Bu açıklamanın ardından Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Almanya'dan silah ve askeri teçhizat talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 21:27:00 -
Zelenskiy uyardı, o ülke çok geçmeden harekete geçti!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Letonya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Almanya'dan silah ve teçhizat talep ettiklerini belirten Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Der Spiegel'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD'yi örnek gösterdi

ABD'nin Letonya'ya bonkörce askeri yardım sağlamasına dikkat çeken Pabriks, Almanya'nın da "aynısını" yapması için çağrıda bulundu. Almanya'nın savunma kapasitesinde "tarihi dönemeç" yaşadığını ifade eden Pabriks, Letonya'nın kendisini koruyabilmesi için Almanya'nın güçlü silahlar sağlamasını istedi. Letonya, silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için asker sayısını 12 bine çıkarmayı hedefliyor.

"Yardıma ihtiyacımız var"

Pabriks, "Büyük zorba bir ülkenin yanında yer alan küçük bir ülkeyiz. NATO ve Avrupa'ya karşı saldırganlığı önlemek istiyorsak yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Zelenskiy dikkat çekmişti

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve kendilerinden sonra Rusya'nın hedefinde 4 ülkenin daha olduğunu vurgulamıştı. Zelenskiy açıklamasında "Eğer tanrı konusun eğer biz yok olursak Moldova, Polonya, Letonya, Gürcistan var. Berlin Duvarı'na kadar gider bu iş. Eğer savaşmazsak insanları kaybetmeye devam edeceğiz." sözlerine yer vermişti.

 

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