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Gündem Yılmaz Özdil’den Sarıgül için çarpıcı yorum… Rezaleti, skandal platformun ahlaksız dizileriyle özetledi
Gündem

Yılmaz Özdil’den Sarıgül için çarpıcı yorum… Rezaleti, skandal platformun ahlaksız dizileriyle özetledi

Yeniakit Publisher
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CHP’li Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil, hakkındaki iğrenç iddialar gündemi meşgul etmeye devam eden askıdaki Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ilişkin bilgileri, “Hadise Netflix'in marjinal dizilerini bile geride bırakmaya doğru gidiyor!” ifadeleriyle yorumladı.

Ortaya saçılan skandal iddiaları değerlendiren gazeteci Yazar Yılmaz Özdil, şu ifadeleri kullandı: “Evde çalışan temizlikçi kadınla şoförün birlikte kurduğu gizli kamera düzeneğiyle kaydedilmiş abi. Yani evde çalışanların hepsi birbirinden muhteşem yani."

"Ya Sarıgül'ün berberini bile gözaltına aldılar, düşünün. Koruma, temizlikçi, şoför, berber... Bu nedir kardeşim yani? Yolsuzluk soruşturması filan derken hadise Netflix'in marjinal dizilerini bile geride bırakmaya doğru gidiyor.”

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