Zelenskiy, BM Genel Sekreteri Guterres ile Kiev’de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Bucha, Irpin ve Borodyanka kentleri ziyareti sonrası başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Ortak basın toplantısı düzenledi

Görüşmenin ardından Zelenskiy ve Guterres ortak basın toplantısı düzenledi.

Öte yandan Guterres Kiev ziyareti öncesi Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ardından Rusya’nın başkenti Moskova Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.