Zelenski'den uyarı: Düşen bombalar...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Avrupa'yı koruduğumuz unutulmamalı, Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de tehdit" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Avrupa'yı koruduğumuz unutulmamalı, Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de tehdit" ifadelerini kullandı.
Zelenski'nin konuşmasından bazı satırbaşları:
"Avrupa'yı koruduğumuz unutulmamalı, Ukrayna'ya düşen bombalar Avrupa için de tehdit."
"Dünyanın ve Avrupa'nın güvenlik inşası neredeyse yok olmak üzere. Dostlarımız yanımızda olsa da olmasa da ülkemizi savunacağız."
"NATO Ukrayna'yı isteyip istemediği konusunda dürüst olmalı."