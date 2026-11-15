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Yaşam Yıllardır geçimini böyle sağlıyor! Yol kenarındaki tezgahla 4 çocuk büyüttü
Yaşam

Yıllardır geçimini böyle sağlıyor! Yol kenarındaki tezgahla 4 çocuk büyüttü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yıllardır geçimini böyle sağlıyor! Yol kenarındaki tezgahla 4 çocuk büyüttü

Kahramanmaraş’ta Zeynep Kayaalp, bahçesinde yetiştirdiği ayvaları yol kenarında satarak yıllardır ailesinin geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Zeynep Kayaalp, hasat döneminin başlamasıyla bahçesinden topladığı ayvaları yol kenarında kurduğu tezgahta satışa çıkardı.

 

Ayvalar, kalitesine ve büyüklüğüne göre kilogramı 20 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Ilıca Mahallesi yönüne ve Kahramanmaraş merkeze giden vatandaşların uğradığı tezgahta satışların Ramazan ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Kayaalp, "Ayvalarımızı kendi bahçemizden topluyoruz, burada satışa sunuyoruz. Allah'a çok şükür satışlarımız güzel. Ayvalarımız yeterli olursa Ramazan ayına kadar satış yapıyoruz. Soğuk havalarda ürünlerimiz bozulmadan kalıyor. Fiyatlar ayvanın kalitesine ve büyüklüğüne göre değişiyor. 20 ile 70 liraya kadar farklı fiyatlardan satıyoruz. Dört çocuğumuzu bu ürünleri yetiştirip satarak büyüttük. Onları evlendirdik, ev bark sahibi yaptık. Başka bir gelirimiz yoktu yıllardır bu işle uğraşıyoruz. Çalışmadan olmuyor, evde oturmakla iş bitmiyor. Ayvadan reçel ve hoşaf yapılıyor. Farklı şekillerde de değerlendiriliyor" dedi.

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