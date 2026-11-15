15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden böyle geçtiler! “Demir atlarımızı Gazze’ye sürüyoruz”
İstanbul’da bir grup motorcu, “Demir atlarımızı Gazze’ye sürüyoruz” sloganıyla düzenlenen “Gazze İçin Dayanışma Sürüşü”nde bir araya geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da bir grup motorcu, “Demir atlarımızı Gazze’ye sürüyoruz” sloganıyla düzenlenen “Gazze İçin Dayanışma Sürüşü”nde bir araya geldi.
Gazze’ye destek için İstanbul’da motorcular bu kez dayanışma amacıyla kontak çevirdi.
Beylikdüzü’nden hareket eden motosikletli grup, oluşturdukları konvoyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti.
Sürüşe katılan motorcuların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi ise havadan görüntülendi.
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