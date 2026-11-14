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Gündem Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı
Gündem

Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı

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Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ali Koç, Türkiye'yi "Turkey" diye ifade eden moderatörü düzeltti. Ülkenin uluslararası alandaki resmi adının "Türkiye" olduğunu hatırlatan Koç, "İngilizcede 'Türkiye' dememiz gerekiyor, 'Turkey' değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da devam ederken, zirveye katılan iş insanı Ali Koç ile yer aldığı bir etkinliğin moderatörü arasında Türkiye’nin ismine ilişkin kısa bir diyalog yaşandı.

 

MODERATÖRÜN "TURKEY" İFADESİNİ DÜZELTTİ

Katıldığı etkinlikte moderatörün Türkiye'den bahsederken İngilizce "Turkey" ifadesini kullanması üzerine araya giren Ali Koç, ülkenin uluslararası alanda kullanılan resmi adının değiştiğini hatırlattı.

Koç, "Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede 'Türkiye' dememiz gerekiyor, 'Turkey' değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

 

2022 YILINDA RESMİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Türkiye'nin uluslararası alanda kullanılan İngilizce adı, 1 Haziran 2022'de Birleşmiş Milletler nezdinde resmen değiştirilmişti. Türkiye'nin talebi üzerine BM, daha önce kullanılan "Turkey" yerine "Türkiye" adını kabul etmişti. Böylece ülkenin resmi uluslararası yazışmalarda kullanılan adı "Türkiye" olmuştu.

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Yorumlar

Doç. Dr. Mehmet Totan

*Ali Koç’tan "Türkiye" Hassasiyeti! Bu Duruşa Şapka Çıkarılır!* Helal olsun Ali Koç! Yıllardır özlemini çektiğimiz milli duruşu bir iş insanı, bir kulüp başkanı olarak gösterdi. Bir moderatörün dil sürçmesiyle "Turkey" demesine anında müdahale edip "Türkiye" demesi gerektiğini hatırlatması, öyle küçük bir düzeltme değil, büyük bir milli şuurdur. Bugün batı hayranlığı içinde kendi ülkesinin adını bile yabancı ağızla söyleyenler varken, milyonların izlediği bir yayında "Burası Türkiye" demek her babayiğidin harcı değildir. Ali Koç parasıyla değil, duruşuyla büyüktür. Fenerbahçe başkanlığı gelip geçicidir ama Türklüğüne, ülkesinin adına sahip çıkmak kalıcıdır. İşte gerçek milliyetçilik budur. Tabelada değil, dilde başlar. Sahada futbol konuşulur ama konu vatan, millet, bayrak ve isim olunca gerisi teferruattır. Ali Koç o moderatörü uyarmakla sadece bir kelimeyi değil, bu milletin onurunu düzeltmiştir. O yüzden diyoruz: Bu ülkenin Ali Koç gibi milli hassasiyeti yüksek, yerli ve milli duruşu olan iş adamlarına, spor adamlarına ihtiyacı var. Alkışlıyoruz!
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