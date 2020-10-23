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Spor Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası iptal edildi
Spor

Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:48:06 -
Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası iptal edildi

ANKARA (AA) - Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası iptal edildi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, "30 Ekim-13 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan Zekeriya Tutar Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası devam eden pandemi süreci nedeniyle, tekvando camiamızdan gelen yoğun istek üzerine Yıldızlar Teknik Kurulunun vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada federasyona gönderilen lisansların 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.


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