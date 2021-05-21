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Ekonomi ‘Zeka Gücü’ uluslararası yarışmada 1’inci oldu
Ekonomi

‘Zeka Gücü’ uluslararası yarışmada 1’inci oldu

Turkcell, 5 yılda 100 binden fazla özel yetenekli çocuğun yaşamını değiştiren Zeka Gücü Projesi ile WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) Ödülleri’nde 1.270 proje arasından birinci oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 08:28:00 -
‘Zeka Gücü’ uluslararası yarışmada 1’inci oldu

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, salgın sürecinde uzaktan eğitimin tüm dünyada büyük önem kazanmasıyla Zeka Gücü Projesi’nin topluma katkı sağlamaya devam ettiğini dile getirdi. Türkiye’de özel yetenekli çocukların potansiyeli- ni ortaya çıkaran bu projenin güzel yansımalar sağladığını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Özbayraktar, “Projemizin dünya çapında da ilgi görmesi ve uluslararası alanda böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesi, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı. Turkcell olarak teknoloji alanındaki liderliğimizi bu gibi sosyal projelerle sürdürerek daha fazla insanın hayatına dokunacağız. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızın geleceği için dünya çapında ses getiren projelere imza atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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