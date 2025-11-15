Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
İsatanbul'da gıda zehirlenmesi sonrası hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun kaldığı otelde yeni bir gelişme yaşandı. Otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.
İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.