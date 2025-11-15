Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

  • İSTANBUL
Son Haberler

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Gündem

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsatanbul'da gıda zehirlenmesi sonrası hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun kaldığı otelde yeni bir gelişme yaşandı. Otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'daki gıda zehirlenmesi faciasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek'in ardından anne Çiğdem Böcek'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailenin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

İtalyan ve Faslı turistlerin zehirlenme şüphesiyle Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve otelde polis tarafından inceleme yapıldığı öğrenildi.

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
