Dünya İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti
Dünya

İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Haber Merkezi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia resmileşti. İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak operasyonlarda hayatını kaybettiğini doğruladı. İran'da 40 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran Devlet Televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın sırasında ekranda Kur’an-ı Kerim okunurken, Hamaney’in vefatına ilişkin resmi anons yapıldı.

Bakanlar Kurulu ise, Hamaney’in kaybının ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildiğini açıkladı.

Bu gelişme sonrası bölgede askeri teyakkuz en üst seviyeye çıkarıldı.

TRUMP'IN İDDİASI RESMİYET KAZANDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce sosyal medyadan duyurduğu "Hamaney öldü" iddiası, Tahran’dan gelen bu açıklamayla kesinleşmiş oldu.

Saldırıda Hamaney'in bulunduğu stratejik yerleşkenin doğrudan hedef alındığı ve yerle bir edildiği öğrenildi. İran makamları, liderlik makamı için geçiş sürecinin başladığını ve intikamın acı olacağını belirten sert bir bildiri yayımladı.

Yorumlar

serdar

hamasa destek veren herkesi öldürüyolar. sırada biz varız sanırım.

Vatandaş

Organize soykirimcı,terorist çete, istediklerini cok kolay öldürebiliyor,bu nasıl bir iştir.
