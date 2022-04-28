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Yerel Zehir tacirlerine müsamaha yok!
Yerel

Zehir tacirlerine müsamaha yok!

Uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Van, Mersin, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarının gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 20:32:00 -
Zehir tacirlerine müsamaha yok!

YENİ AKİT  ANKARA

Uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Van, Mersin, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarının gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Van, Mersin, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 104 kg. eroin, 169 kg. toz esrar, 1 ton kimyasal toz, 10 bin litre asetik anhidrit ve 350 kg. sıvı metamfetamin ele geçirilerek 4 şüpheli yakalanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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