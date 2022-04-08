Zehir tacirlerine ağır darbe
Uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor. Diyarbakır, Tekirdağ ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan operasyonlara ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden önemli bilgiler paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor. Yapılan operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından bilgiler paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, “Diyarbakır, Tekirdağ ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; 22 kg. 500 gram eroin, 138 kg. toz esrar, 36 kg. kubar esrar ve 3 kg. kenevir tohumu ele geçirilerek olaylarda 6 şüpheli yakalanmıştır.” ifadelerini kullandı.