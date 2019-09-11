0553 313 94 23

Zehir tacirleri kamu arazisine kenevir ekmiş

Hatay’ın Samandağ ilçesinde asayiş ekipleri, kamu arazisine ekilmiş boyları 3-4 metreye ulaşan 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
Zehir tacirleri kamu arazisine kenevir ekmiş

Hatay’ın Samandağ ilçesinde asayiş ekipleri, kamu arazisine ekilmiş boyları 3-4 metreye ulaşan 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.


Samandağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, kamu arazisi olan sazlık bölgeye operasyon düzenlendi. Tarlaya giden yolu dev otların kapatması nedeniyle ekiplere elektrikli testere ile bir usta eşlik etti. Kenevir ekili tarlaya güçlükle ulaşan ekipler, tarlaya labirent tipinde geçiş yollarının sağlandığını tespit etti. Operasyonda küçük bahçelerden oluşan 2 ayrı bölgede boyları 3-4 metre arasında değişen 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Kenevirlerin yakılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yer işgallerine ceza yağdı
    1. Yer işgallerine ceza yağdı
    2. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    3. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    4. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    5. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    6. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    7. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    8. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    9. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    10. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    11. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    12. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    13. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    14. Kaçak kazılara jandarma baskını
    15. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    16. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    17. Antalyalı atlet zirve yolunda
    18. İsrail güçleri gece baskınlarını..
    19. Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol..
    20. Tarım ve Orman Şurası için 10 bine..
    21. Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti..
    22. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    23. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    24. Pişken, yeniden milli takımda
    25. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    26. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    27. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    28. Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal..
    29. Eşini öldüren kocaya müebbet
    30. Karar sonrası Arda Turan’dan ilk..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim