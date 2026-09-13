  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Silivri’de denizde 12’nci gün! Kayıp 10 mürettebat için arama sürüyor Siyonist küreselcilerin kirli tezgahı ifşa oldu! Zelenskiy Ukrayna’yı Hasidik Yahudilere peşkeş çekiyor! Batı’dan sapkın çetelere milyonluk dolar yağmuru! SPK LGBT yapılanmalarına kirli para akışı belgeledi! Dışişleri Bakanı Fidan Şam’da konuştu: İsrail bölge için büyük tehdit Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!" Mersin Limanı'nda devasa uyuşturucu operasyonu! Bakan Gürlek: Baronlara geçit yok Nesiller tehlike altında! Sapık LGBT kavramları çocukları krize sokuyor! Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş" “Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir
Gündem Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu
Gündem

Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul’da aynı gün iki farklı noktadan gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Başakşehir’de boş arazide 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı’nın, Fatih’te ise 40 yaşındaki İsa Çam’ın cansız bedeni bulundu.

İstanbul’da Başakşehir ve Fatih’te peş peşe iki cansız beden bulundu.

 

İlk haber Başakşehir’den geldi

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

 

Surların dibinde ceset bulundu

Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.

Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarında ceset bulundu
Yol kenarında ceset bulundu

Yerel

Yol kenarında ceset bulundu

Giresun’daki selde kaybolan kişi olduğu değerlendiriliyor! Trabzon’da denizde ceset bulundu
Giresun’daki selde kaybolan kişi olduğu değerlendiriliyor! Trabzon’da denizde ceset bulundu

Aktüel

Giresun’daki selde kaybolan kişi olduğu değerlendiriliyor! Trabzon’da denizde ceset bulundu

Yanan cesetlerden kurşun izleri çıktı!
Yanan cesetlerden kurşun izleri çıktı!

Yerel

Yanan cesetlerden kurşun izleri çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23