Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu
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İstanbul’da aynı gün iki farklı noktadan gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Başakşehir’de boş arazide 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı’nın, Fatih’te ise 40 yaşındaki İsa Çam’ın cansız bedeni bulundu.
İstanbul’da Başakşehir ve Fatih’te peş peşe iki cansız beden bulundu.
İlk haber Başakşehir’den geldi
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.
Surların dibinde ceset bulundu
Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.
Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.