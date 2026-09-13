Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunurken 12 Kasım 2011 tarihinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başsavcılık soruşturma kapsamında yaptığı araştırmalarında, olayın yaşandığı dönemde yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan sahneler ile gerçekleşen ölüm olayı arasında paralellikler tespit edildi. Bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutulmakta ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edilmektedir. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu hakkında, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, yani 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

ŞIRINGAYLA ENJEKSİYON VE ÖLÜM SAHNESİ SAVCILIĞIN İNCELEMESİNDE

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 08 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümünde ise daha dikkat çekici bir sahneye yer verildiği saptandı. İlgili sahnede Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansıdı.

FG PLAKA VE MEZARLIK SAHNESİ MERCEK ALTINA ALINDI

Dosyada dizinin diğer bölümlerinde yer alan bazı görseller ve mesajlar da inceleme altına alındı. 17 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.

Ayrıca dizinin 04 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti. Tespiti yapılan tüm bu bölümlerde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde senaristlerin bilgisine başvurulacak.