  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş" “Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir Korktukları İsrail’den korunmak için İsrail füzesi alacaklar! Körfez’de büyük ironi 'Zenne Arif' denilen ahlaksız da gözaltında! CHP’li başkandan üreticiye akılalmaz şeftali çağrısı: Satmayın, dereye dökün! Travesti sever Solcular üzgün... LGBT destekçisi sapık sitelere erişim engeli Mustafa Armağan’dan dikkat çeken soru: Kadir Mısıroğlu ‘Yunan Mezalimi’ni yazarken resmi tarihçiler neredeydi? 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu: İrtibat tamamen kesildi Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
Gündem Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!
Gündem

Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada tüyler ürperten detaylar gün yüzüne çıktı! Soruşturma dosyasında, dönemin reyting rekorları kıran dizisi "Kurtlar Vadisi Pusu"da işlenen sahneler ile Kozinoğlu’nun şüpheli ölümü arasında dehşete düşüren paralellikler saptandı. Savcılık, FETÖ kumpaslarının tavan yaptığı dönemde dizinin senaristliğini üstlenen Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvurma kararı aldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Silivri Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunurken 12 Kasım 2011 tarihinde yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başsavcılık soruşturma kapsamında yaptığı araştırmalarında, olayın yaşandığı dönemde yayınlanan "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizide yer alan sahneler ile gerçekleşen ölüm olayı arasında paralellikler tespit edildi. Bu kapsamda dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

 

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde, "Kazım Kaşifoğlu" isimli karakter bir hücrede tutulmakta ve Polat Alemdar karakterinin hediyesi olarak Yaşar Ağa karakterine teslim edilmektedir. Yaşar Ağa tarafından darp edilen Kaşifoğlu hakkında, yanındaki adamı İlhan'ın "Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim" şeklinde tehditler savurduğu belirlendi. Bu bölümün yayınlanmasından yalnızca iki gün sonra, yani 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

 

ŞIRINGAYLA ENJEKSİYON VE ÖLÜM SAHNESİ SAVCILIĞIN İNCELEMESİNDE

Dizinin Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 08 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümünde ise daha dikkat çekici bir sahneye yer verildiği saptandı. İlgili sahnede Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü ekranlara yansıdı.

 

FG PLAKA VE MEZARLIK SAHNESİ MERCEK ALTINA ALINDI

 

Dosyada dizinin diğer bölümlerinde yer alan bazı görseller ve mesajlar da inceleme altına alındı. 17 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşının ekrana getirildiği tespit edildi.

Ayrıca dizinin 04 Şubat 2010 tarihli 79. bölümünde ise "34 FG 7061" plakalı aracın görüntülendiği kayıtlara geçti. Tespiti yapılan tüm bu bölümlerde Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın senarist olarak görev yaptığı belirlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde senaristlerin bilgisine başvurulacak. 

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme!
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme!

Gündem

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş gelişme!

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Feth-i kabir işlemi iptal edildi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Feth-i kabir işlemi iptal edildi

Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Feth-i kabir işlemi iptal edildi

Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sıcak gelişme
Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sıcak gelişme

Gündem

Kaşif Kozinoğlu ile ilgili sıcak gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23