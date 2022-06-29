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Yerel Zehir taciri 8 yılla yırttı
Yerel

Zehir taciri 8 yılla yırttı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vatandaşlar; toplum için büyük tehdit olan zehir tacirlerinin idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 18:19:00 -
Zehir taciri 8 yılla yırttı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, T.Ç. beraat ederken, Ercan Ş. ise 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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