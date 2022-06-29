Zehir taciri 8 yılla yırttı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, T.Ç. beraat ederken, Ercan Ş. ise 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Toplumlar için büyük tehdit

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacileri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit.

Türkiye'de de özellikleri gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.