Zayıflatıcı çay tarifi: Elma detoks çayı
Kilo vermemize, yağ yakmamıza ve ödem atmamıza yardımcı olan çay...
Zayıflatıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler
2 adet yeşil elma
1 adet limon
2 çubuk tarçın
4 tane karanfil
1 çay kaşığı karabiber
3 litre su
Zayıflatan detoks çayı nasıl yapılır?
Elma ve limonu 5- 6 parça kesip diğer malzemelerde tencereye koyup kaynatalım. Elmalar pörsüyünce ocağı kapatalım çayımızı süzüp içelim. Sıcak-soğuk fark etmez içebilirsiniz. Her gün 2 bardak içilebilir.
TANSİYON HASTALARI HAMİLELER VE MİDE PROBLEMİ YASAYANLAR İÇMESİN ÖZELLİKLE.