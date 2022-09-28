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Kadın - Aile Zayıflatıcı çay tarifi: Elma detoks çayı
Kadın - Aile

Zayıflatıcı çay tarifi: Elma detoks çayı

Kilo vermemize, yağ yakmamıza ve ödem atmamıza yardımcı olan çay...

Yeniakit Publisher
2022-09-28 11:43:00 - 2022-09-28 11:44:45
Zayıflatıcı çay tarifi: Elma detoks çayı

Zayıflatıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yeşil elma
1 adet limon
2 çubuk tarçın
4 tane karanfil
1 çay kaşığı karabiber
3 litre su

Zayıflatan detoks çayı nasıl yapılır?

Elma ve limonu 5- 6 parça kesip diğer malzemelerde tencereye koyup kaynatalım. Elmalar pörsüyünce ocağı kapatalım çayımızı süzüp içelim. Sıcak-soğuk fark etmez içebilirsiniz. Her gün 2 bardak içilebilir.

TANSİYON HASTALARI HAMİLELER VE MİDE PROBLEMİ YASAYANLAR İÇMESİN ÖZELLİKLE.

 

Tıraş köpüğünü artık kadınlar alacak çünkü...
Tıraş köpüğünü artık kadınlar alacak çünkü...

Kadın - Aile

Tıraş köpüğünü artık kadınlar alacak çünkü...

 

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