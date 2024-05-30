Zarar vermeye devam... Dünya devinden: Barcelona’nın beklenmedik transferleri, en pahalı 8 futbolcu

Barcelona Futbol Kulübü, futbol dünyasında bir ikon olarak kabul edilir ve bu ünvanını, tarihi boyunca gerçekleştirdiği etkileyici transferlerle pekiştirmiştir. La Liga’da ezeli rakibi Real Madrid ile sürekli şampiyonluk yarışında olan takım transfer noktasında da rekabeti elden bırakmıyor.

Bu yazımızda, Katalan devinin tarihindeki en pahalı sekiz transferi ele alacağız ve bu oyuncuların Barcelona’daki kariyerlerine kısaca bir göz atacağız.

PHİLİPPE COUTİNHO - 160 MİLYON EURO

Barcelona’nın transfer tarihindeki en pahalı oyuncu olan Coutinho, Liverpool’da geçirdiği başarılı beş sezonun ardından 2018 yılında Katalan kulübüne katıldı. Transferi, bonuslarla birlikte 160 milyon euroya mal oldu ve şu anda serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlendi.

Brezilyalı yıldız, Liverpool'da geçirdiği başarılı yılların ardından Barcelona'da da büyük beklentiler yarattı. Ancak, Brezilyalı yıldızın performansı, taraftarlar tarafından sıkça eleştiriliyor.

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OUSMANE DEMBELE - 125 MİLYON EURO

Fransız futbolcu Dembele’nin kariyeri, 2016 yılında Rennes’ten Dortmund’a 12 milyon euroya transferiyle hız kazandı. Alman kulübünde geçirdiği başarılı bir sezonun ardından, Barcelona’ya rekor bir bedelle transfer oldu.

Genç yaşına rağmen büyük bir potansiyele sahip olan Dembele, sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle beklentileri tam olarak karşılayamadı.

ANTOİNE GRİEZMANN - 120 MİLYON EURO

Futbol dünyasının en büyük transfer bombalarından biri, Griezmann’ın Atletico Madrid’den Barcelona’ya transferi oldu. Başarılı forvet, Atletico’da geçirdiği parlak dönemin ardından, Barcelona ile anlaşarak Katalanların yeni yıldızı haline geldi.

Atletico Madrid'de büyük başarılara imza atan Fransız yıldız, Barcelona'da da gol yollarında etkili olmaya devam etti.

NEYMAR - 88 MİLYON EURO

Barcelona tarihinin en parlak yıldızlarından biri olan Neymar, 5 sezonda 186 maçta 105 gol ve 80 asist ile muazzam bir performans sergiledi. Brezilyalı süperstar da Suudi Arabistan’a giden yıldızlar arasında ve şu anda Suudi Profesyonel Ligi takımlarından olan El-Hilâl'de forma giyiyor.

LUİS SUAREZ - 81 MİLYON EURO

Uruguaylı forvet Suarez, 2014 yılında Liverpool’dan Barcelona’ya 81 milyon euroya transfer oldu. Barcelona’da geçirdiği beş sezonda, takımın vazgeçilmez santraforlarından biri haline geldi ve sayısız golle katkı sağladı. Suarez şu anda Major League Soccer takımları arasında olan Inter Miami'de top koşturuyor.

FRENKİE DE JONG - 75 MİLYON EURO

Hollandalı orta saha oyuncusu De Jong, 2019 yılında Ajax’tan Barcelona’ya 75 milyon euroya transfer oldu. Genç yıldız, modern futbolun en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve Barcelona’nın orta sahasının geleceği olarak kabul ediliyor. 27 yaşındaki genç yıldız Barcelona’daki kariyerini sürdürmektedir.

ZLATAN IBRAHİMOVİC - 69 MİLYON EURO

İsveçli forvet Ibrahimovic, 2009 yılında Inter’den Barcelona’ya 69 milyon euroya transfer oldu. Karizmatik ve yetenekli oyuncu, Barcelona’da kısa süreliğine kaldı ve daha sonra Milan’a kiralandı ve kariyerini burada tamamladı.

Kariyeri boyunca kazandığı 34 şampiyonlukla tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri ve dünyanın en çok forma giyen futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir. Kariyeri boyunca 570 maçta 500'den fazla gol attı.

MALCOM - 41 MİLYON EURO

2018 yılında Bordeaux’dan Barcelona’ya 41 milyon euroya transfer olan Malcom, Katalan kulübünde beklenen etkiyi yaratamadı ve sık sık yedek kulübesinde yer aldı. Malcom da El - Hilal’de oynamaktadır