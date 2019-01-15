0553 313 94 23

Zarar verilen ve çalınan Osmanlı mezar taşlarının dijital arşivi oluşturulacak

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi, defin kültürünün önemli parçalarından olan ve Osmanlı döneminde bir sanat dalı haline gelen, üzerilerindeki yazılar, işaretler ve sembollerle yapıldıkları dönemin tarihine ışık tutan mezar taşlarını koruyabilmek için proje geliştirdi. İlçedeki yaklaşık 10 bin mezar taşına kazınan tarihi, gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla yola çıkan ESTAM Yönetimi, proje kapsamında, mezar taşlarının 3 boyutlu maketini çıkarmaya başladı.

15 Ocak 2019 Salı 10:17
Zarar verilen ve çalınan Osmanlı mezar taşlarının dijital arşivi oluşturulacak

ESTAM Yönetimi'nin başlattığı proje kapsamında, tarihi mezar taşları çıkarılan dijital arşivi sayesinde çalınması veya hasar görmesi durumunda mezar birebir yeniden yapılabilecek ya da onarılabilecek.   ESTAM projesi kapsamında 67 proje olduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, şu bilgileri verdi: "Bu 67 projeden biri de mezarlıkların ve hazirelerin korunması. Biz Türkiye'de ilk defa tarihi mezar taşlarımız için koruma amaçlı 3 boyutlu dijital arşiv oluşturuyoruz. Özel cihazlarla 3 boyutlu olarak bunları taratıyoruz, kayda alıyoruz, arşiv oluşturuyoruz.Bu mezar taşlarımızın herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bire bir ölçülü yeniden imalatını yapmak üzere. Aynı zamanda bu mezar taşlarımızın tercümelerini yaptırıyoruz. Pafta ve kataloglamalarını, peyzaj ve ışıklandırmalarını yaptırıyoruz.Dolayısıyla bu hazinelerimiz de ESTAM projesi kapsamında açığa çıkacak. Hem bir dini sembol, figür olarak hem de bir medeniyet ve mimari ve sanat eseri olarak günümüzde kullanıma ve seyrine sunulacak."  

Osmanlı mezar taşları, sadece bize mahsus  

“Mezar taşlarının her birinde hikayeler var, edebi metinler var, ağıtlar, dersler, tavsiyeler var" diyen Başkan Remzi Aydın, şöyle devam etti:   "Aslında her biri bir medeniyet mirası. Belki mezar taşlarından yola çıkarak o dönemlerde yaşamış insanların hayatlarına, dolayısıyla o dönemin toplumsal, sosyolojik, kültürel, siyasal birçok alandaki uygulamalarına, inanışlarına, birikimlerine ulaşabilirsiniz.Medeniyet açısından mezar taşları önemli bir vasıta. Ayrıca Osmanlı mezar taşları bir çok ülkede olmayan, sadece bize mahsus bir özellik, bunun kıymetini bilmek lazım."   Çalışmanın, ilçedeki mezarlıklar, hazireler ve türbelerdeki mezar taşlarının gelecek kuşaklara aktarımı açısından önem arz ettiğini dile getiren Başkan Aydın, proje kapsamında, alanda 3 boyutlu tarayıcı ile mezar taşının birebir modelini çıkardıklarını, daha sonra ofiste üç boyutlu modellemesini yaptıklarını anlattı. Bu çalışmanın herhangi bir zarara uğrayan mezar taşını birebir onarabilme imkanı sağlayacağını vurgulayan Aydın, çalışmanın sonunda dijital arşiv oluşturacaklarını söyledi.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:17
  1. Aydın
  2. Zarar verilen ve çalınan Osmanlı mezar taşlarının dijital arşivi oluşturulacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş gücü istatistikleri (2)
    1. İş gücü istatistikleri (2)
    2. GÜNCELLEME - Kuşadası'nda göçmenlerin..
    3. Her haliyle örnek hizmetiyle öncü
    4. Trabzonspor'un kupadaki rakibi..
    5. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon
    6. Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı 2018'de..
    7. Cumhuriyet’teki ‘fahişeliğe’ tepki
    8. Süleyman Soylu'dan polis merkezine..
    9. Gram altın 227 lira seviyelerinde
    10. Bir tane itirafçı yok, olanı da içeri..
    11. Kuşatma altında Filistin Tiyatrosu
    12. Zarar verilen ve çalınan Osmanlı mezar..
    13. Eşini bıçaklayıp, 5 aylık bebeğini..
    14. İş gücü istatistikleri (1)
    15. Adana'da dolandırıcılık iddiası
    16. Medipol Başakşehir'in konuğu Hatayspor
    17. Zeytinburnu'ndaki cinayet
    18. Piyasa güne artı rezervle başladı
    19. İşsizlik rakamları açıklandı
    20. "Tuzak hazırlıyor!"
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! 80 bin asker emir bekliyor
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    Trump'tan küstah tehdit: Türkiye'yi yıkıma uğratırız!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!
    CHP'den Trump'ın tehdidine destek!

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Türkiye'den Trump’ın tehdidine jet cevap: Ölümcül bir hata!
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler
    Çağlar Cilara'dan TV5'e gol! İslam ve aile düşmanı feminist avukatı davet ettiler