Altın gibi Kadıköy'de parlamıştı... Galatasaray Can Uzun için bastırıyor! 60 milyon Euro'dan başladı

Alman kulübü kapıyı 60 milyon euro gibi astronomik bir rakamla açtı. Sarı-kırmızılı yönetim ilk etapta 40-45 milyon euro bandını gözden çıkarsa da, pazarlıklar sonrası Frankfurt'un 30 milyon euro seviyelerine inmesi bekleniyor. Galatasaray, bu transferi 35 milyon euro + bonuslar karşılığında ve taksitler halinde ödenecek bir planla bitirmeyi hedefliyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, Frankfurt ile yapılan ilk görüşmelerin ardından Galatasaray cephesinde bu transfer için ciddi bir umut ışığı doğmuş durumda.