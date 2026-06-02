Altın gibi Kadıköy'de parlamıştı... Galatasaray Can Uzun için bastırıyor! 60 milyon Euro'dan başladı
Kadıköy'de oynadığı futbolla izleyenleri mest eden milli yıldız için Galatasaray düğmeye bastı.
Okan Buruk'un yönetime 'tek hayalim' diyerek verdiği Can uzun için Galatasaray yönetimi George Gardi'yi yetkilendirdi. Dev transferin bonservis bedeli ve ödeme planı da netleşti.
Galatasaray, Frankfurt forması giyen Can Uzun’u kadrosuna katmak için seferberlik ilan etti. Hem oyuncu cephesinden gelen yeşil ışık hem de teknik direktör Okan Buruk’un ısrarı, bu transferin fitilini ateşledi.
Gelen bilgilere göre Can Uzun, sarı-kırmızılı formayı giyme isteğini doğrudan Galatasaraylı yetkililere iletti. Buruk'un kadrosunda görmeyi en çok istediği, adeta "tek hayali" olarak nitelendirilen ismin Can Uzun olduğu ve transferin bitirilmesi için yönetime yoğun baskı yaptığı kaydedildi.
Alman kulübü kapıyı 60 milyon euro gibi astronomik bir rakamla açtı. Sarı-kırmızılı yönetim ilk etapta 40-45 milyon euro bandını gözden çıkarsa da, pazarlıklar sonrası Frankfurt'un 30 milyon euro seviyelerine inmesi bekleniyor. Galatasaray, bu transferi 35 milyon euro + bonuslar karşılığında ve taksitler halinde ödenecek bir planla bitirmeyi hedefliyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, Frankfurt ile yapılan ilk görüşmelerin ardından Galatasaray cephesinde bu transfer için ciddi bir umut ışığı doğmuş durumda.
Galatasaray yönetimi operasyonu yürütmesi için menajer George Gardi’ye tam yetki verdi. Gardi, Kasım 2025'te Sky DE'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullanmıştı: - Can Uzun'u çok seviyorum... Onu birkaç yıl önce İtalya'ya transfer etmeye çalışmıştım. Kendisini çok yakından ve özel olarak takip ediyorum. Can Uzun, A Milli Takım formasıyla Kuzey Makedonya karşısında sergilediği performansla "Maçın Oyuncusu" seçildi.
