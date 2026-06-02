CHP’yi pavyona çevirdikleri yetmedi.... Kaosu Meclis’e taşıyor

Buğra Kardan İstanbul

Genel Başkanlığı düşen ve parti Genel Merkezi’nden kovulan Özgür Özel, “Temmuz ayında kurultayın toplanmaması hâlinde CHP’nin seçime giremeyeceği’ yalanının ardından yeni bir kaos planını devreye soktu. İsmi ‘Paralel Genel Başkan’a çıkan ve CHP’de başlattığı kavgayı Gazi Meclis’e taşımaya çalışan Özel, şimdi de korsan Grup Toplantısı düzenleme kararı alarak yeni bir provokasyona soyundu. Özel, Meclis’in resmi programında yer almayan toplantının bugün saat 13.30’da gerçekleştirileceğini açıklayarak tansiyonu zirveye çıkarma projesini ifşa etti.

SORUNLU DELEGELERLE KURULTAY

İktidarı sokakla tehdit etmekten geri durmayan Özel’in “Sokaktaki öfkeye varan tepkinin siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız” sözü ise gözdağı olarak yorumlandı. Manisa Milletvekili kimliği taşıdığını unutan ve CHP’nin mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu yok sayarak ortalığı karıştırmaya çalışan Özel’in hukuk tanımazlığı tepki toplarken, bir yandan da baskın kurultayla Kılıçdaroğlu’nu saf dışı bırakmanın telaşında girdiler. CHP’de seçimli olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imza sayısına ulaşıldı. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için mevcut delegelerin yarısından fazlasının imza vermesi gerekiyor. Dün bu sayı 600’ü geçti. Kurultay talebi içeren dilekçeler toplu hâlde CHP Genel Merkezi’ne gönderilecek.

SEVİGEN: ARTIK DUR BE ÖZEL!

CHP’nin eski kurmaylarından Mehmet Sevigen, partide olan bitene ilişkin şunları söyledi: “Özgür Özel, grubu toplama ısrarında bulunarak hata ediyor. Başkan’la uyumlu çalışmalı. Kadük bir seçimle Grup Başkanı oldu. Genel Başkan’ın çağrısını dikkate almadı. Anlaşılan o ki hukuk tanımazlığa devam edecek. CHP’de başlayan kavga dövüşü Meclis’e taşıyacak. Bu tehlikeli adımı durdurmanın yolu var. Meclis Başkanı’nın salonu toplantıya açmama yetkisi var. Yazık, günah! Özel’e yakışmıyor. 3-5 çürük elmadan kurtulamaması üzücü. Genel Başkan değil. Parti üstünde söz söyleme hakkı yok. Anıtkabir’de üzerinde ‘Genel Başkan’ yazılı kâğıdı çıkarmak çocukça bir tavırdı. Kendine gelmesi şart. Partiyi bölüp parçamalama cihetine gitmenin zararını anlaması elzem. 6 ay beklesin, kurultay yapılsın ve taşlar yerine otursun. Kendine güveniyorsa aday olsun. Meclis’i karıştırarak, sokağı adres göstererek bir yere varamayacağını bilsin. Ayrıca Özgür Özel ve ekibi; şaibeli kurultayın ceza davasını yakından takip etsin. Belki de o davadan siyasi yasaklar çıkacak, ihraç kararlarına gerek kalmayacak.”

‘SEÇİME GİREMEYİZ’ KOCA BİR YALAN

Avukat Cüneyd Altıparmak ise şunları ifade etti: “CHP’nin ‘kurultaya gitmediği için seçime giremeyeceği’ iddiasının hukuki dayanağı yoktur. İlaveten CHP’de tedbir kararı kalkmadan yeni kurultayın vuku bulmayacağı muhakkaktır. Dolayısıyla CHP’nin seçime girememe sıkıntısı bulunmamaktadır. Bu teşekkülün kurultaya gittiği, ödevini ifa ettiği açıktır. O nedenle temmuzda kurultayın toplanmasına gerek yoktur. Öbür yandan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı değildir. ‘Mazbatası iptal edilmediği için Genel Başkan’ görüşüne katılmak imkânsızdır. Mazbata bir seçime dayanır. Bu da mazbatada yer alır. Hatırlanacağı gibi Özel, 38. Kurultay’da seçilmişti. Bu kurultay da mutlak butlan olarak iptal edilmişti. Mazbata da böyle görülmeledir. Çok garip! Genel Başkan olmadığını ikrar ediyor. Ancak nedendir bilinmez, yakınlarında olanlar ona Genel Başkan muamelesi yapıyor. ‘Özel, madem Genel Başkan idi neden kendisini Grup Başkanı seçtirdi’ diye sormak gerek.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI ŞART OLDU

Normalde CHP Genel Başkanı Grup Başkanı’dır. Özel, Genel Başkan ise niçin kendisini alelacele Grup Başkanı konumuna getirtmiştir. Yani Özel, şu anda batıl Genel Başkan’dır. Batıl olan ekibini toplamaktadır. Bunun bir anlamı yoktur. Çünkü Özel’in batıl Genel Başkan olarak tüm adımları ve kararları geçersizdir. Özel, böyle ilerlediği takdirde Kılıçdaroğlu’nun radarına takılabilir. Özel’in hakkında disiplin soruşturması başlatılabilir. Ortada büyük bir sıkıntı var. Bir kere Kılıçdaroğlu, grubun toplanmaması talimatı veriyor. Özel, bu talimata uymuyor. Genel Başkan’ın organ, Grup Başkanı’nın yardımcı birim olduğunu aklından çıkarıyor. Yani arada denklik yok. Bir de CHP Grup İç Yönetmeliği mevcut. İlgili yönetmelikte Genel Başkan ile Grup Başkanı’nın uyumlu çalışmasının zaruri olduğu dile getiriliyor. Ancak Kılıçdaroğlu ve Özel’in uyum içinde olmadığı aşikâr. Özel’in liderinin ‘yapmayın’ uyarısına rağmen toplantıyı yapması kargaşaya neden olacağı açık. Yine grupta Kılıçdaroğlu için galiz cümleler kullanılması hem gerilimi artıracağı hem ihraçlara yol açacağı kati.”