Kalibaf'tan anlaşma açıklaması! O ülkeyi şart koştu

İran ile Lübnan arasında üst düzey temas trafiği sürerken, Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların seyri ve olası diplomatik gelişmeleri ele aldı.

Kalibaf, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşırken, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik üzerinde durulan herhangi bir anlaşmanın yalnızca belirli bir cepheyi değil, Lübnan başta olmak üzere tüm çatışma alanlarını kapsaması gerektiğini ifade etti.

Kalibaf, sosyal medya hesabından Berri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede Kalibaf, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan başta olmak üzere tüm cephelere yönelik saldırıları durdurmayı da kapsayacağını vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini ve saldırıların devam etmesi halinde yalnızca görüşmeleri dondurmakla kalmayıp İsrail’in karşısında da duracaklarını belirten Kalibaf, “Lübnan’ın tamamında ve özellikle de güneyinde ateşkesin sağlanmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Berri ise İran’ın Lübnan ile ilgili meselelerdeki duruşunu unutmayacaklarını kaydetti.​​​​​​​