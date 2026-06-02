Dünya Kalibaf'tan anlaşma açıklaması! O ülkeyi şart koştu
İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmede, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik olası bir anlaşmanın Lübnan dahil tüm cephelerde saldırıları durdurmayı da kapsayacağını söyledi. Tahran yönetimi, özellikle Güney Lübnan’da ateşkesin sağlanması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

İran ile Lübnan arasında üst düzey temas trafiği sürerken, Tahran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların seyri ve olası diplomatik gelişmeleri ele aldı.

Kalibaf, görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşırken, ABD ile savaşın sonlandırılmasına yönelik üzerinde durulan herhangi bir anlaşmanın yalnızca belirli bir cepheyi değil, Lübnan başta olmak üzere tüm çatışma alanlarını kapsaması gerektiğini ifade etti.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yakından takip ettiklerini ve saldırıların devam etmesi halinde yalnızca görüşmeleri dondurmakla kalmayıp İsrail’in karşısında da duracaklarını belirten Kalibaf, “Lübnan’ın tamamında ve özellikle de güneyinde ateşkesin sağlanmasında kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Berri ise İran’ın Lübnan ile ilgili meselelerdeki duruşunu unutmayacaklarını kaydetti.​​​​​​​

