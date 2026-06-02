En güvenilir simülasyon firması açıkladı! İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali

2026 Dünya Kupası öncesinde Opta'nın süper bilgisayarı turnuvayı 10 bin kez simüle etti. Yapılan hesaplamalarda A Milli Takım'ın çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk ihtimalleri de belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. 48 takımın mücadele edeceği dev organizasyon öncesinde futbol veri şirketi Opta, turnuvaya ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Süper bilgisayar tarafından yapılan 10 bin simülasyonun ardından takımların şampiyonluk ihtimalleri ortaya çıktı.