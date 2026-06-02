Trump, Netanyahu'yu azarladı!

Donald Trump, Lübnan'daki gerilim nedeniyle Binyamin Netanyahu ile yaptığı sert telefon görüşmesinde Beyrut'a yönelik saldırı tehditlerine tepki gösterdi.

ABD merkezli Axios sitesi, bugün (Pazartesi) yayımladığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile soykırımcı israil Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Lübnan konusundaki gerilim nedeniyle son derece sert bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ortaya koydu.

Habere göre Trump, Netanyahu'yu Lübnan'daki tırmanış ve Beyrut'un güney banliyölerini bombalama tehdidi nedeniyle sert bir şekilde azarladı.

Axios'un aktardığına göre görüşme küfürlü ve sert ifadelerle doluydu. Trump, Netanyahu'ya, Beyrut'u bombalama tehditlerini hayata geçirmesinin israilin uluslararası alanda daha fazla yalnızlaşmasına yol açacağını söyledi.

Axios'a göre Trump, Netanyahu'ya şu sözleri söyledi:

"Sen delisin. Ben olmasaydım hapiste olurdun. Ben senin siyasi hayatını kurtarıyorum. Şu anda herkes senden nefret ediyor, herkes İsrail'den nefret ediyor ve bunun sebebi sensin."

Haberde ayrıca, "Trump'ın telefon görüşmesi sırasında iradesini Netanyahu'ya kabul ettirdiği" belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, Binyamin Netanyahu ile "çok verimli" olarak nitelendirdiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Trump, "Beyrut'a hiçbir güç gitmeyecek. Oraya gitmekte olan birlikler de geri çevrildi" ifadelerini kullandı.