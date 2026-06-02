Ukrayna'ya büyük saldırı!

Rusya'nın Kiev ve Dnipro başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda bina zarar görürken, ilk belirlemelere göre can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı.

Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, Kiev'e yönelik saldırılarda en az 11 kişi yaralandı. Dnipro kentinde ise 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Başkent Kiev'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarılırken, kentin farklı noktalarında yangınlar meydana geldi. Yetkililer, bir füzenin isabet ettiği 24 katlı apartmanda yangın çıktığını, düşürülen füzelerin enkaz parçalarının ise 9 katlı bir binaya düşerek çatıda yangına neden olduğunu açıkladı.

Saldırılar nedeniyle bazı binalarda ağır hasar oluştuğu, enkaz altında kalan sivillerin bulunduğu belirtildi. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Öte yandan saldırılar sırasında Kiev'in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.