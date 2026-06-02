İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi

İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilere ilişkin dikkat çeken yeni istatistikler yayımladı. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayından bu yana İran ile doğrudan bağlantısı bulunmayan 300’den fazla gemi, boğazdan geçiş izni almak için başvuruda bulundu.

Açıklanan rakamlar, Hürmüz Boğazı’nın yalnızca askeri ve siyasi açıdan değil, enerji ve küresel ticaret bakımından da ne kadar kritik bir hat olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

PGSA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili istatistikleri yayımladı.

Buna göre, nisan ayından bu yana İran ile ilişiği bulunmayan 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğu ve söz konusu gemilerin büyük çoğunluğunun petrol tankeri olduğu belirtildi.

İzin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 42'sinin petrol tankeri, yüzde 27'sinin kuru yük, yüzde 11'inin konteyner, yüzde 8'inin LNG, yüzde 6'sının kargo ve yüzde 4'ünün de hizmet gemisinden oluştuğu kaydedildi.

Basra Körfezi'nden çıkmak için başvuran gemilerin nihai varış noktası Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya ülkeleri olurken, Basra Körfezi'ne girmek isteyen gemilerin nihai varış noktasının en fazla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu ifade edildi.

Körfez'e girmek isteyen gemilerin nihai varış noktaları, yüzde 34'ü Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 31 Katar, yüzde 17 Irak, yüzde 10 Kuveyt, yüzde 3 Suudi Arabistan ve yüzde 3 Umman olarak sıralanırken yüzde 2'lik kısma ilişkin bilgi verilmedi.

Körfez'den çıkmak isteyen gemilerin nihai varış noktaları ise yüzde 28 Çin, yüzde 19 Hindistan, yüzde 23 Çin ve Hindistan hariç diğer Asya ülkeleri, yüzde 12 Avrupa, yüzde 10 Afrika ve yüzde 8 diğer ülkeler olarak sıralandı.

Son olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak için izin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 77’sinin Basra Körfezi’nden çıkmak, yüzde 23’ünün ise Basra Körfezi’ne girmek için başvuruda bulunduğu belirtildi.