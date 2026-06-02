Sarı kafa Trump şaşırtmaya devam ediyor! Anlaşma için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı son açıklamayla dikkatleri yeniden Orta Doğu’ya çevirdi. Trump, görüşmelerde bazı aksaklıklar yaşandığını kabul etmekle birlikte, bu sorunları çözdüğünü iddia etti.

Amerikan basınına konuşan Trump, İran’la muhtemel bir anlaşmanın askeri bir zaferden çok daha değerli olduğunu savundu. Washington yönetiminin, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam işleyişe kavuşmasını sağlayacak bir mutabakat üzerinde çalıştığını belirten Trump, sürecin gelecek hafta içinde tamamlanabileceği mesajını verdi.

Trump, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerde "ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiğini" iddia etti.

Bu durumun, "İran'ın, İsrail'in Lübnan'a saldırılarından hoşnut olmamasından" kaynaklandığına dikkati çeken Trump, yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı.

Trump, İran ile olası barış anlaşmasının "askeri zaferden daha iyi" olacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının "gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına" işaret etti.

ABD Başkanı Trump, "bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varmadığının" altını çizdi.

İsrail ve Hizbullah'a ilişkin paylaşım

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a "büyük bir saldırı düzenlememesi" çağrısında bulunduğunu, Netanyahu'nun da askerleri "geri çevirdiğini" öne sürdü.

Hizbullah ile dolaylı görüştüğüne işaret eden Trump, İsrail ve Hizbullah'ın birbirine ateş açmamayı kabul ettiğini kaydetti. Trump, "Bakalım bu ne kadar sürecek. Umarım sonsuza kadar sürer." ifadesini kullandı.