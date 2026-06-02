Ekonomi
Ekonomi

Alüminyum zirvede!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Alüminyum zirvede!

Küresel emtia piyasalarında alüminyum fiyatları güçlü yükselişini sürdürürken, artan jeopolitik riskler ve arz tarafındaki sıkışma endişeleri fiyatları son dört yılın en yüksek seviyelerine taşıdı. Özellikle Orta Doğu’da devam eden çatışmaların üretim ve tedarik zincirleri üzerindeki olası etkileri, yatırımcıların alüminyum piyasasına yönelmesine neden oldu.

Küresel emtia piyasalarında alüminyum fiyatları güçlü yükselişini sürdürürken, artan jeopolitik riskler ve arz tarafındaki sıkışma endişeleri fiyatları son dört yılın en yüksek seviyelerine taşıdı. Özellikle Orta Doğu'da devam eden çatışmaların üretim ve tedarik zincirleri üzerindeki olası etkileri, yatırımcıların alüminyum piyasasına yönelmesine neden oldu.

Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören alüminyum kontratları, 2022 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşarak dikkat çekti. LME’de alüminyum fiyatları gün içi işlemlerde yüzde 1,6’ya kadar yükselerek ton başına 3.775 doları gördü. Daha sonra sınırlı geri çekilme yaşansa da fiyatlar yüzde 1,47 primle 3.770,50 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti. Bu yükseliş, küresel sanayi metallerinde arz güvenliğine ilişkin endişelerin yeniden ön plana çıktığını ortaya koydu. Öte yandan, Alüminyum fiyatları ton başına 3.775 dolara ulaşarak son dört yılın zirvesini gördü. Piyasa uzmanları, fiyatların ulaştığı seviyelerin hem sanayi üreticileri hem de metal piyasaları açısından kritik bir eşik olduğunubelirtiyor.

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM ARZ ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Fiyatlardaki yükselişin arkasındaki en önemli faktörlerden biri Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler oldu. Bölgedeki çatışmaların enerji ve sanayi üretimi üzerindeki olası etkileri, yatırımcıların arz tarafında yeni sorunlar yaşanabileceği beklentisini güçlendirdi. İran’ın, İsrail’in Lübnan’daki faaliyetlerini gerekçe göstererek bazı diplomatik süreçleri askıya aldığını duyurması da piyasalardaki belirsizliği artıran gelişmeler arasında yer aldı. Jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte küresel emtia piyasalarında arz güvenliğine yönelik kaygılar daha belirgin hale geldi. Orta Doğu’da artan çatışma riski, alüminyum arzına yönelik endişeleri güçlendirerek fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

