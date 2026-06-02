Tarihi tümülüs definecilerin hedefi oldu! Yangından sonra ortaya çıkmıştı
Çanakkale’de geçen sene çıkan orman yangınının ardından gün yüzüne çıkan tümülüs, defineciler tarafından tahrip edildi.
Çanakkale’de orman yangınının ardından ortaya çıkan tarihi tümülüs, bu kez definecilerin verdiği zararla gündeme geldi.
Çınarlı köyü yakınlarında geçen yıl 11 Ağustos'ta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı.
Yangında özellikle Güzelyalı bölgesinde birçok ev zarar gördü, 570 hektarlık orman ise yangından etkilendi.
Yangının ardından merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında ortaya çıkan tümülüs ise definecilerin hedefi oldu. Tümülüste kazı yapan definecilerin, içerisinde tünel oluşturduğu görüldü.
