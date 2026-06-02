2 Haziran 1978: Beşir Balcıoğlu'nun vefatı (Büyükelçi)

Beşir Balcıoğlu 1909 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1938’de giriş meslek memuru sınavını kazanarak Dışişleri Bakanlığı’na girdi. 1939’da Paris Büyükelçiliği Üçüncü Kâtipliği görevine getirildi. İkinci Dünya Savaşı’nda Paris Alman işgaline uğrayınca, Büyükelçiliğimiz Fransa Hükümetiyle birlikte Vichy’ye taşındı ve Balcıoğlu da 2 yıl kadar Vichy’de kaldı.







Daha sonra sırasıyla, Merkezde 1. Daire’de memur, 1945’de Belgrad Büyükelçiliğinde Başkâtip, 1950’de Birinci Dairede Şube Müdürü, 1951’de Bern Büyükelçiliği Müsteşarı, 1957-1960 yıllarında Napoli Başkonsolosu, 1960-1964 arası Oslo’da Ortaelçi, 1966’da Karakas Büyükelçisi ve 1971 yılında ise Hartum Büyükelçisi olarak görev yaptı.







36 yıllık görevden sonra 1974’te emekli oldu. 1978 yılı Mayıs ayı sonunda bacanağı Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp’i ziyarete gitti. 2 Haziran 1978 günü, o dönemde Türkiye’nin Madrid Büyükelçilik binasının olduğu Monte Esquinza 48 numaralı sokakta Ermeni terör örgütü JCAG’ın çapraz ateş altına aldığı araçta şehit olan Büyükelçi Kuneralp’ın eşi Necla Kuneralp ve emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu hayatını kaybetti. Aynı saldırıda hayatını kaybeden İspanyol Büyükelçilik şoförü Antonio Torres Olmedoora da Ermeni Asala terör örgütünün suikastına uğradı.







ASALA, JCAG, ARA ve 17 Kasım gibi terör örgütleri tarafından 1970’ten 1984’e kadar düzenlenen saldırılarda, 31’i Türk diplomat olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetti.