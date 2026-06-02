Türkiye-Singapur hattında kritik temas: Bakan Fidan, Başbakan Wong tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Singapur’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesindeki diplomatik faaliyetleri kapsamında Singapur’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri olan görüşmede, Bakan Fidan Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliği alanlarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURULDU
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüştüğü belirtildi.