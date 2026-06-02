SGK uzmanı en düşük emekli maaşı için rakam verdi!

Türkiye'de bulunan milyonlarca emeklinin gözü Temmuz zammında. Vatandaşlar 'Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?' sorularını araştırırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Erdursun, enflasyon farkıyla birlikte en düşük emekli maaşı için rakam verdi. İşte 2026 en düşük emekli maaşı zammı...

TÜİK’in Nisan ayı enflasyon verilerini paylaşmasının ardından, milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayındaki maaş zam farkı artışına çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık (Ocak-Nisan) kümülatif enflasyon yüzde 14,64 olarak ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Özgür Erdursun, kamuoyunda "zam" olarak adlandırılan artışın aslında bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

2026 EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

TÜİK verilerine atıfta bulunan Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliye bir zam verilmeyecek, bunun altını çizelim. Bizim konuştuğumuz konu bir zam değil, enflasyon farkıdır. TÜİK, cebinizdeki paranın yüzde 14,64 oranında azaldığını söylüyor. Dolayısıyla yapılacak artış sadece bu kaybın telafisidir."

Erdursun, önümüzdeki 6 aylık süreçte TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranının yüzde 18 ile 18,5 seviyelerinde olacağını öngörüyor.

Bu oranlar ışığında en düşük emekli maaşına dair hesaplamalarını paylaşan uzman, hükümetin "tamamlama" formülüne dikkat çekti:

SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN RAKAM VERDİ

Mevcut Durum: 20.000 TL (Tamamlanan en düşük maaş)

Enflasyon Farklı Senaryo: 23.600 TL

Hükümet Beklentisi: 25.000 TL’ye tamamlama

Özgür Erdursun, hükümetin sadece en düşük maaş alan kesimi korumaya yönelik bir adım atabileceğini, ancak daha yüksek maaş alan emekliler için ek bir düzenleme beklemediğini belirtti.

Erdursun, "Hükümet en düşük maaşı 25 bin TL’ye tamamlayabilir ancak halihazırda 25 bin TL ve üzerinde maaş alanlara dokunmaz. Benim beklentim bu yönde" diyerek yüksek prim ödeyen emeklilerin bu artıştan sınırlı faydalanabileceği sinyalini verdi.