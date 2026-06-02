Herkes onu bisikletiyle umreye giderken tanımıştı... Şok eden haber geldi

Geçen sene bisikletiyle umreye giderken tüm Türkiye'nin gündemine oturan Fahrettin Şener, dün tarlasını sürerken çapa makinesinin altında kalarak vefat etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Kayıkçı Mahallesi'nde, evinin bahçesini çapalamak için makineyi çalıştıran Fahrettin Şener, henüz bilinmeyen bir nedenle makinenin altında kaldı.

Şener'i gören komşuları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şener'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

Fahrettin Şener Cumhur İttifakı'ndan Susurluk Belediye Başkanı adayı olmuştu.

Şener'in vefatı, Balıkesir ve Türkiye'de üzüntüyle karşılandı.

2025'te Susurluk'tan bisikletiyle yola çıkan Şener, 3 bin 450 kilometre mesafeyi geçerek umresini yapmış, yolculuk sürecinde yaşadıklarını, yanındaki kamerayla kayıt altına almıştı. Yolculuk hikayesini sosyal medya hesabından da paylaşan Şener'in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almış, takdirle karşılanmıştı.

