Katil siyonistler terör eylemine devam ediyor! Trump saldırıların duracağını söylemişti

Lübnan cephesinde ateşkes beklentisi bir kez daha kısa sürdü. Washington’dan gelen “saldırılar duracak” mesajlarına rağmen İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki El-Mervaniyye kasabasına hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan basınına yansıyan bilgiler, bölgede tansiyonun düşmediğini, tam tersine yeni bir kırılma hattının oluştuğunu ortaya koydu. Özellikle Trump’ın tarafların karşılıklı olarak saldırmama konusunda uzlaştığını duyurmasının hemen ardından gelen bu saldırı, sahadaki gerçeklikle diplomatik açıklamalar arasındaki farkı bir kez daha gözler önüne serdi.

Trump'ın, İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının üzerinden birkaç saat geçmeden İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, El-Mervaniyye'ye düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.

Ne olmuştu?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu duyurmuştu.

İsrail basını, Dahiye'ye düzenlenecek saldırıların ABD tarafından son anda durdurulduğunu ileri sürmüştü.

Trump, İsrail ve Hizbullah ile görüştüklerini, tarafların "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" paylaşmıştı.