Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!

Rapçi Travis Scott'ın İstanbul konseri için Türkiye'ye gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, konser dönüşünde bindiği takside hayatının şokunu yaşadı. Kısa mesafeli yolculuk için önce fahiş ücret talebiyle karşılaşan yayıncı, kredi kartından çekilen tutarı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Konser sonrası gece saatlerinde oteline dönmek isteyen Auger, taksi şoförünün yolculuk için 50 euro talep ettiğini belirtti. Normal şartlarda 300 lira tutacak mesafe için istenen rakamı kabul etmek zorunda kalan yayıncı, ödemeyi kredi kartıyla yaptı.

TAKSİCİ 160 DOLAR ÇEKTİ

Ancak asıl sürpriz ödeme işleminin ardından ortaya çıktı. Auger, hesabını kontrol ettiğinde kartından 50 euro yerine 160 dolar çekildiğini fark etti. Bu tutarın yaklaşık 7 bin 300 liraya karşılık geldiği öğrenildi. Yaşadığı olayı sosyal medya ve yayın platformlarında paylaşan ABD'li fenomenin yayını kısa sürede geniş yankı uyandırırken, İstanbul'da taksicilerle ilgili yaşanan tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.