Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!
Caydırıcı cezaların bir türlü uygulanmadığı sarı taksiler, Türkiye’yi dünyaya rezil etmeye devam ediyor. Travis Scott konseri için Türkiye’ye gelen ABD'li yayıncı Auger, konser sonrası bindiği takside dolandırıldı! Taksicinin 300 liralık mesafe için 50 Euro (2.700 TL) isteğini kabul eden Auger, uzattığı karttan 160 dolar (7.300 TL) çekildiğini görünce maruz kaldığı durumu sosyal medya hesaplarından dünyaya duyurdu.
Rapçi Travis Scott'ın İstanbul konseri için Türkiye'ye gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, konser dönüşünde bindiği takside hayatının şokunu yaşadı. Kısa mesafeli yolculuk için önce fahiş ücret talebiyle karşılaşan yayıncı, kredi kartından çekilen tutarı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Konser sonrası gece saatlerinde oteline dönmek isteyen Auger, taksi şoförünün yolculuk için 50 euro talep ettiğini belirtti. Normal şartlarda 300 lira tutacak mesafe için istenen rakamı kabul etmek zorunda kalan yayıncı, ödemeyi kredi kartıyla yaptı.
TAKSİCİ 160 DOLAR ÇEKTİ
Ancak asıl sürpriz ödeme işleminin ardından ortaya çıktı. Auger, hesabını kontrol ettiğinde kartından 50 euro yerine 160 dolar çekildiğini fark etti. Bu tutarın yaklaşık 7 bin 300 liraya karşılık geldiği öğrenildi. Yaşadığı olayı sosyal medya ve yayın platformlarında paylaşan ABD'li fenomenin yayını kısa sürede geniş yankı uyandırırken, İstanbul'da taksicilerle ilgili yaşanan tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
