Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye'yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Caydırıcı cezaların bir türlü uygulanmadığı sarı taksiler, Türkiye’yi dünyaya rezil etmeye devam ediyor. Travis Scott konseri için Türkiye’ye gelen ABD'li yayıncı Auger, konser sonrası bindiği takside dolandırıldı! Taksicinin 300 liralık mesafe için 50 Euro (2.700 TL) isteğini kabul eden Auger, uzattığı karttan 160 dolar (7.300 TL) çekildiğini görünce maruz kaldığı durumu sosyal medya hesaplarından dünyaya duyurdu.

Rapçi Travis Scott'ın İstanbul konseri için Türkiye'ye gelen ABD'li Twitch yayıncısı Auger, konser dönüşünde bindiği takside hayatının şokunu yaşadı. Kısa mesafeli yolculuk için önce fahiş ücret talebiyle karşılaşan yayıncı, kredi kartından çekilen tutarı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Konser sonrası gece saatlerinde oteline dönmek isteyen Auger, taksi şoförünün yolculuk için 50 euro talep ettiğini belirtti. Normal şartlarda 300 lira tutacak mesafe için istenen rakamı kabul etmek zorunda kalan yayıncı, ödemeyi kredi kartıyla yaptı.

TAKSİCİ 160 DOLAR ÇEKTİ

Ancak asıl sürpriz ödeme işleminin ardından ortaya çıktı. Auger, hesabını kontrol ettiğinde kartından 50 euro yerine 160 dolar çekildiğini fark etti. Bu tutarın yaklaşık 7 bin 300 liraya karşılık geldiği öğrenildi. Yaşadığı olayı sosyal medya ve yayın platformlarında paylaşan ABD'li fenomenin yayını kısa sürede geniş yankı uyandırırken, İstanbul'da taksicilerle ilgili yaşanan tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Şirefsizin ruhsatını iptal edin arabayada birsene el koyun ülkenin adını pisliyorlar

YILMAZ DURMUŞ

Taksicilik mesleği, taksi plakalı araçların gerçek sahipleri tarafından icra edilmiyor. Taksi plakası artık RANT kapısına dönüştü, öyle ki İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ne idüğü belirsiz kişiler şoför olarak çalıştırıldığı için kontrolsüzlük nedeniyle çok da azımsanmayacak sayıda dengesiz aç gözlü kişiler tarafından mesleğin ahlaki değerlerini taşımaktan uzak kişilerce icra edilmesi sebebiyle sadece yabancılar değil yerli vatandaşlarımız da aynı hoyratlıklara maruz kalmaktadır. Böylesi rezilliklere imkan vermemek için taksi işletmesinde fiilen çalışacak şahıslar için yabancı dil, en az lise mezunu konuşması düzgün, hal ve hareketlerini kontrol edebilen karakter özellikleri test edilerek sertifika verilmeli, sertifikasız hiç kimse bu mesleği icra edememelidir.
