TFF'den Eren Elmalı açıklaması

Milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan TFF, "Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile yaptığı hazırlık maçının ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcu Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "A milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

 

Karşılaşmanın 7. dakikasında rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, bu pozisyonun ardından 20 dakika daha sahada kaldı.

Can Uzun'un golünde pası veren Eren Elmalı, daha sonra baş dönmesi şikayetiyle kenara gelerek yerini Zeki Çelik'e bıraktı.

A Milli Takım, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

