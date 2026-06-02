Gıda biliminde o yağlar gerçekten önemli: Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor!

Bitki yağlarının üretim süreci hakkında bilgi veren Abdullah Güven, kazanlarda yapılan işlemlerin saatler sürdüğünü belirterek "Kazanlara bazen 80-100 kilogram, bazen de 300 kilogram bitki atıyoruz. Yapraklı türlerde miktar daha az oluyor. Bitkileri 100-120 derece arasında kaynatıyoruz. Yaklaşık bir saat sonra yağ vermeye başlıyor. Üç saat boyunca devam ediyor ve toplam 4 saatte yağ tamamen çıkmış oluyor" ifadelerini kullandı. Ürettiği 31 çeşit yağın farklı alanlarda kullanıldığını belirten Güven, vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Kekik yağının üşütme ve virüslere karşı tercih edildiğini anlatan ve lavanta yağının rahat uyumaya yardımcı olduğunu, nane yağının mide bulantısına ve ağız yaralarına iyi geldiğini ifade etti. Okaliptüs yağının nefes açıcı ve sinek kovucu özelliği bulunduğunu belirten Güven, ardıç yağının eklem ağrıları ile nefes darlığına iyi geldiğinin bilindiğini anlattı. Menengiç yağının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Güven, "Bizim yağlarımız doğal olduğu için halk daha çok tercih ediyor. Alan vatandaşlar sürekli yeniden sipariş veriyor. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. İnsanlara şifa dağıttığımız için mutluyuz" dedi. Daha önce 30 çeşit bitki ve tohumdan yağ çıkaran Abdullah Güven, son olarak incir çekirdeği yağı üretimine başladığını belirtti.Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Oğlu ile birlikte sürekli yeni bitkiler üzerine araştırmalar yaptıklarını belirten Güven, Toros Dağları'ndaki hangi bitkilerden yağ çıkarabiliriz diye sürekli araştırmalar yapıyoruz. Bu işi büyüteceğiz. Gıda biliminde yağlar, gliserol ve yağ asitlerinin birleşiminden oluşan, besinlerin lezzetini, dokusunu ve besin değerini belirleyen temel makro besinlerdir. Vücuda yoğun enerji sağlar, yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K) emilimine yardımcı olur ve gıda teknolojisinde yapı taşı olarak kritik rol oynar.