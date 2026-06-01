Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya üzerinden yayımladığı son video analizinde CHP'de yaşanan liderlik krizi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusu ve parti içindeki son gelişmelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıyar, yaklaşık bir yıldır çeşitli yayınlarında dile getirdiği bazı siyasi analizlerin son dönemde yaşanan gelişmelerle örtüştüğünü savunarak, CHP'de yaşanan sürecin yalnızca bir kurultay tartışması olarak görülmemesi gerektiğini öne sürdü.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKİCİ"

Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun son konuşmasında yaptığı FETÖ vurgusuna dikkat çeken Tanrıyar, CHP liderinin açıklamalarının parti içindeki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdığını ifade etti.

Tanrıyar, Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik çeşitli yapıların etkisine ilişkin mesajlar verdiğini savunurken, bu açıklamaların önümüzdeki dönemde yeni siyasi tartışmaları beraberinde getirebileceğini söyledi.

"ABD BAĞLANTILI OPERASYON" İDDİASI

Videoda en dikkat çeken bölümlerden biri ise CHP'de yaşanan değişim sürecinin başlangıcına ilişkin ortaya atılan iddialar oldu.

Tanrıyar, bazı siyasi gelişmelerin ve parti içindeki dönüşüm sürecinin uluslararası boyutları bulunduğunu öne sürerken, belirli isimlerin bu süreçte rol oynadığını iddia etti. Ancak söz konusu değerlendirmeler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış bilgiler olarak değil, Tanrıyar'ın yorum ve analizleri olarak kamuoyuna yansıdı.

"SON GELİŞMELER İDDİALARIMI DOĞRULUYOR"

Tamar Tanrıyar, son bir yıl içerisinde yaptığı yayınlarda CHP'deki liderlik mücadelesi, parti içindeki ayrışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden gündeme gelebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

Gazeteci, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu analizleri desteklediğini savunarak önümüzdeki süreçte CHP içerisinde yeni kırılmalar yaşanabileceğini öne sürdü.

SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesi arasında yaşanan gerilim sürerken, parti içerisindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Tamar Tanrıyar'ın ortaya koyduğu iddialar ve değerlendirmeler de bu tartışmaların yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.