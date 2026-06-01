  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabine bugün toplanıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Kritik başlıklar masada İran Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki: Yabancı medyanın oyunu 1 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Haziran 2014: Muhammed Gadban'ın vefatı (Suriyeli Âlim) FKÖ, Siyonist katillerin planını açıkladı! Her yere göz diktiler Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı Kolombiya'da çekişmeli seçim! İkinci tura kaldı Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar BAE'den şaşırtan açıklama! Fanatik Yahudileri kınadı Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez"
Gündem Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayımladığı son video analizinde CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışını değerlendirdi. Tanrıyar, yaklaşık bir yıldır dile getirdiği bazı iddiaların son dönemde yaşanan gelişmelerle örtüştüğünü savunurken, CHP içerisindeki güç mücadelesinin perde arkasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya üzerinden yayımladığı son video analizinde CHP'de yaşanan liderlik krizi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusu ve parti içindeki son gelişmelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Tanrıyar, yaklaşık bir yıldır çeşitli yayınlarında dile getirdiği bazı siyasi analizlerin son dönemde yaşanan gelişmelerle örtüştüğünü savunarak, CHP'de yaşanan sürecin yalnızca bir kurultay tartışması olarak görülmemesi gerektiğini öne sürdü.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKİCİ"

Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun son konuşmasında yaptığı FETÖ vurgusuna dikkat çeken Tanrıyar, CHP liderinin açıklamalarının parti içindeki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdığını ifade etti.

Tanrıyar, Kılıçdaroğlu'nun partiye yönelik çeşitli yapıların etkisine ilişkin mesajlar verdiğini savunurken, bu açıklamaların önümüzdeki dönemde yeni siyasi tartışmaları beraberinde getirebileceğini söyledi.

"ABD BAĞLANTILI OPERASYON" İDDİASI

Videoda en dikkat çeken bölümlerden biri ise CHP'de yaşanan değişim sürecinin başlangıcına ilişkin ortaya atılan iddialar oldu.

Tanrıyar, bazı siyasi gelişmelerin ve parti içindeki dönüşüm sürecinin uluslararası boyutları bulunduğunu öne sürerken, belirli isimlerin bu süreçte rol oynadığını iddia etti. Ancak söz konusu değerlendirmeler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış bilgiler olarak değil, Tanrıyar'ın yorum ve analizleri olarak kamuoyuna yansıdı.

"SON GELİŞMELER İDDİALARIMI DOĞRULUYOR"

Tamar Tanrıyar, son bir yıl içerisinde yaptığı yayınlarda CHP'deki liderlik mücadelesi, parti içindeki ayrışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden gündeme gelebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

Gazeteci, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu analizleri desteklediğini savunarak önümüzdeki süreçte CHP içerisinde yeni kırılmalar yaşanabileceğini öne sürdü.

SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu cephesi arasında yaşanan gerilim sürerken, parti içerisindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde daha da derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Tamar Tanrıyar'ın ortaya koyduğu iddialar ve değerlendirmeler de bu tartışmaların yeni bir boyut kazanmasına neden oldu. Ayrıntılar kendi YouTube sayfasında…

Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Gündem

Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak
TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak

Gündem

TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak

Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?
Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?

Gündem

Sözcü TV de gerçeği gördü! CHP'deki bölünme iktidar hesabını değiştirdi mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23